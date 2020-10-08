Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Американская вакцина от коронавируса из-за разногласий политического плана появится в США после выборов президента страны. Об этом 8 октября сообщил американский президент Дональд Трамп в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети Twitter.

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По словам президента страны, на данный момент вакцины многих компаний США перешли на последнюю стадию испытаний.

«Я считаю, что она (вакцина от коронавируса) должна быть до выборов, но тут вмешивается политика. Ладно. Они хотят играть в свои игры. Она будет сразу после выборов», — сказал Трамп.

Также он заявил, что распорядился направить в больницы бесплатные экспериментальные препараты, которые принимал во время перенесения нового заболевания и благодаря которым его самочувствие улучшилось.

«Я хочу, чтобы каждый получал такое же лечение, как и ваш президент», — заявил американский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп вновь начнет посещать предвыборные митинги со своими сторонниками уже с 12 октября.