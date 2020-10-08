Тбилиси, , 08:40 — REGNUM Действия грузинской стороны в двусторонней комиссии провели к тому, что часть территории православного комплекса монастырей Давид-Гареджи, расположенного на грузино-азербайджанской границе, контролирует Баку. Данное заявление было опубликовано 7 октября на сайте Грузинской православной церкви (ГПЦ).

Как сообщили в ГПЦ, когда комиссия рассматривала вопрос о границе в районе монастырского комплекса, представители грузинской церкви неоднократно указывали на то, что есть копии карт 1938 года, которые нужно учесть. Тем не менее при делимитации границы это учтено не было, и комиссия часть территории Давид-Гареджи закрепила за Азербайджаном.

«В результате комиссия подписала такой протокол определения пограничной линии, на основании которого сейчас азербайджанские пограничники контролируют территорию монастырей Чичхитура и Удабно. Сегодня же возникли новые обстоятельства, добыты оригиналы этих карт со всеми необходимыми знаками, что делает бесспорной их аутентичность», — говорится в заявлении.

В нем также подчеркивается, что на основании новых картографических материалов необходимо пересмотреть протоколы 2006 — 2007 годов комиссии по делимитации.

Напомним, в Тбилиси 24 сентября заявили о необходимости пересмотра соглашений с Баку по границе, достигнутых в 2006 — 2007 годах. Причиной было названо обнаружение новых карт. В Генпрокуратуре Грузии также было возбуждено уголовное дело о незаконной передаче грузинских земель иностранному государству. В рамках расследования задержаны два бывших члена комиссии по делимитации.

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