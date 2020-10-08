Салоники, Греция, , 08:26 — REGNUM Учебный корабль Военно-морского флота (ВМФ) России «Смольный», который ранее с курсантами на борту вышел из Севастополя и прошёл проливами в Средиземное море, завершил деловой визит в греческий порт Салоники и продолжил поход вокруг Европы. Об этом вечером 7 октября сообщает пресс-служба ВМФ на сайте Минобороны РФ.

В ходе дальнего похода на борту «Смольного» морскую практику проходят более 250 курсантов и офицеров Балтийского военно-морского института им. Ф. Ф. Ушакова и Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого).

В рамках похода, который начался 7 июля в Кронштадте, корабль сменил несколько составов курсантов, прошёл более 13 морей Северного Ледовитого и Атлантического океанов, посетил главные базы и пункты базирования Северного и Черноморского флотов.

Возвращение корабля в Кронштадт ожидается в конце октября.

Как сообщало ИА REGNUM, учебный корабль Военно-морского флота (ВМФ) России «Смольный» зашёл в греческий порт Салоники с двухдневным деловым визитом.

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