Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс пообещал, что Китай понесёт ответственность за пандемию COVID-19. Об этом он заявил в ходе телебедатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис.

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"Мы хотим улучшить отношения (с Китаем), но мы уравняем правила игры, мы привлечём Китай к ответственности за то, что он сделал Америке из-за коронавируса», — сказал он.

В свою очередь Харрис заявила, что действия администрации главы Белого дома по борьбе с коронавирусом являются «величайшим провалом за всю историю страны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у президента США Дональда Трампа был выявлен коронавирус нового типа. Он поступил в военный госпиталь имени Уолтера Рида для лечения. Спустя несколько дней американский лидер уже вернулся в Белый дом для исполнения своих обязанностей. Лечащие врачи Трампа заявили, что у него не выявлено симптомов коронавирусной инфекции.

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