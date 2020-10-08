Москва, , 08:15 — REGNUM Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории РФ, указано в базе данных российского МВД.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указали в ведомстве.

Правоохранительные органы Белоруссии разыскивают лидера оппозиции за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны (статья 361 УК Белоруссии). Тихановская выступила инициатором создания координационного совета оппозиции, после чего против неё возбудили дело.

Читайте также: Тихановская видит Путина модератором переговоров с Лукашенко

Разыскивать Тихановскую будут и в России в соответствии с договором о межгосударственном розыске, заключенным между Минском и Москвой, пояснил источник ТАСС в правоохранительных органах. В международный розыск оппозиционерку не объявляли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тихановская заявила в ходе встречи с представителями белорусской диаспоры в Берлине, что хотела бы «встретиться как политик» с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы понять, «почему он поддерживает Лукашенко». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позднее сообщил, что такого рода контакты в Кремле не планируют.

Читайте также: «Она вообще кто?» — в сети оценили желание Тихановской поговорить с Путиным