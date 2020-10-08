Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Со Ук и глава Пентагона Марк Эспер в ходе телефонного разговора подтвердили приверженность своих стран к военному альянсу и договорились укреплять сотрудничество и взаимодействие в вопросах обеспечения обороны. Об этом 8 октября сообщил в Сеуле журналистам представитель южнокорейского военного ведомства.

Отмечается, что переговоры министров (как и прошедшие ранее переговоры председателей объединённых комитетов начальников штабов) двух стран предшествует 52-му ежегодному консультативному совещанию Южной Кореи и США по вопросам совместной безопасности, которое 14 октября пройдёт в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября председатели объединённых комитетов начальников штабов Южной Кореи и США, Вон Ин Чхоль и Марк Милли провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Корейском полуострове.

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