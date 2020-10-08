Джакарта, , 08:04 — REGNUM Индонезия неожиданно сделала серьезное предупреждение Китаю в связи с кризисом в Южно-Китайском море, сообщает Sindonews.

Заявление было сделано министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, которая пообещала всегда защищать национальные интересы Индонезии.

«Мы продолжим отстаивать наши принципы против коммунистической партии государства и его военных претензий», — заявила глава МИД Индонезии, имея в виду партию Китая.

Индонезия не вовлечена в морской спор в Южно-Китайском море с Китаем. Однако страна, возглавляемая президентом Джоко Видодо, часто конфликтовала с Пекином, потому что китайские рыболовные суда в сопровождении судов береговой охраны заходили в исключительную экономическую зону Индонезии в водах Натуны.

Ретно Марсуди заявила, что Индонезия может сотрудничать с любой страной, включая Китай.

«Мы стараемся сотрудничать со всеми странами, потому что помимо множества источников существует множество потребностей», — отметила глава МИД Индонезии.

«Что касается индонезийской политики, ясно, что мы свободны и активны и не будем поддерживать один блок за другим. Это очень ясно. И это проявляется во всей нашей политике», — подчеркнула Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гражданин Индонезии сбежал из изоляции в Южной Корее, сломав стену.

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