Дамаск, , 07:55 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад не исключил прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным при условии, что встрече будет способствовать политическая обстановка в возглавляемой им республике. Об этом сирийский лидер сообщил в интервью РИА Новости.

По словам Асада, сегодня он находится «в постоянном контакте» с президентом России — главным образом по телефону.

«Конечно, мы продолжим общаться и, конечно, встретимся в будущем, но это зависит от политической ситуации в Сирии», — объяснил он.

Асад уточнил, что ближайшие контакты также будут осуществляться по телефону, поскольку весь мир парализован пандемией коронавируса.

Ранее сирийский лидер, сообщил, что Россия играет важную роль на международной арене, которая заключается в восстановлении ранее утраченного равновесия в международных отношениях.

Читайте также: Асад оценил роль России в восстановлении международного равновесия

Читайте ранее в этом сюжете: Сирия в ООН осудила преступления западной коалиции