Бишкек, , 07:00 — REGNUM Медицинская помощь за несколько дней беспорядков в столице Киргизии потребовалась более чем 1 тыс. человек, сообщили 8 октября в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«За все время за медицинской помощью обратились 1 002 человека», — говорится в сообщении ведомства.

Из общего числа пострадавших 204 человека были госпитализированы, остальных отправили «на амбулаторное лечение». Кроме того, один мужчина погиб в первый день беспорядков. У него диагностировали ушиб головного мозга.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии, состоявшихся 4 октября, на улицы Бишкека вышли тысячи граждан, не согласных с поражением поддержанных ими партий.

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Протестующие выпустили из изолятора бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и ряд других политиков.

Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков пообещал навести в стране порядок, а депутаты Жогорку Кенеша (парламента республики) попытались запустить процедуру импичмента.

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