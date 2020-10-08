Вашингтон, , 06:41 — REGNUM США готовят новый пакет санкций против финансового сектора Ирана, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американском Конгрессе.

О конкретном содержании санкций пока не разглашается. Известно, что новые ограничения должны «отключить» Иран от мировой финансовой системы. Ожидается, что о новых санкциях в Конгрессе США уже могут объявить 8 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минфин США заявил, что конфисковал 92 интернет-домена по подозрениям в связях с иранским Корпусом стражей Исламской Революции (КСИР). По данным ведомства, вышеупомянутые ресурсы якобы распространяли дезинформацию для влияния на внутренние процессы в Соединенных Штатах. Отмечалось, что выявить интернет-площадки удалось благодаря сотрудничеству ФБС с корпорациями Facebook и Google.

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