Токио, , 06:51 — REGNUM Правительство Японии изучает дополнительные возможности для смягчения введённых из-за коронавируса ограничений на въезд в страну. Об этом 8 октября сообщает газета Nikkei.

Предполагается, что теперь расширятся возможности для выезда за границу по работе у местных жителей и иностранных граждан, постоянно проживающих в стране. В случае принятия такого решения, после возвращения из деловых поездок их могут освободить от обязательного двухнедельного режима самоизоляции.

Напомним, что в Японии с 1 октября смягчили ограничения на въезд в Японию для некоторых категорий иностранных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, Южная Корея и Япония 6 октября договорились упростить систему въезда для бизнесменов. Новая система начнёт действовать с 8 октября.

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