Вашингтон, , 06:15 — REGNUM Президент США Дональд Трамп вновь начнет посещать предвыборные митинги со своими сторонниками уже с 12 октября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Они сообщают, что американский лидер 12 октября намерен направиться в штат Пенсильвания, а затем в штат Мичиган. При этом не исключается, что планы президента США могут быть скорректированы в дальнейшем. Агентство отмечает, что на 15 октября у Трампа запланированы дебаты с конкурентом на грядущих президентских выборах Джо Байденом. Они должны состояться в городе Майями (штат Флорида).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, во сколько обошлось лечение президента США Дональда Трампа от COVID-19. Сообщалось, что на полный курс лечения, а также перевозку американского лидера было израсходовано более $100 тысяч.

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