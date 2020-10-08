Кызыл, , 06:12 — REGNUM В Верховном хурале Тувы прошёл круглый стол, участники которого обсудили обращения населения на действия телеканала «Настоящее время», подготовившего в конце лета репортаж о микрорайоне «Шанхай» в Кызыле. Высказав возмущение появившимся сюжетом, порочащим честь и достоинство республики, жители микрорайона призвали земляков быть бдительными в общении с журналистами средства массовой информации, которые включены в реестр иностранных агентов.

«Мы обратились с заявлением в Верховный Хурал не случайно. Все жители микрорайона считают, что показанное в репортаже очень далеко от действительности», — сообщила жительница микрорайона «Шанхай» Зоя Дары-Сурун.

Всего в заседании круглого стола республиканского парламента приняли участие 19 жителей микрорайона «Шанхай» республиканской столицы, возмущённые появлением сюжета из рубрики «Неизвестная Россия», который назывался «Блеск и нищета Кызыла». Более того, выяснилось, что люди считают, что сюжет порочит честь и достоинство не только жителей данного микрорайона, но и всей республики.

Открывая заседание круглого стола, председатель комитета Верховного хурала по взаимодействию с федеральными органами власти, органами местного самоуправления, институтами гражданского общества и информационной политике Артур Монгал ознакомил присутствующих с реестром Минюста России, куда занесены средств массовой информации, признанные иностранными агентами. В этот список входит телеканал «Настоящее время», финансируемый в том числе за счёт грантов Конгресса США. Именно его авторы подготовили в конце августа возмутивший жителей микрорайона сюжет, снятый при поддержке местного 8 канала, деятельность которого связывают с бывшим депутатом Верховного хурала от ЛДПР Андрианом Ооржаком.В мероприятии Верховного Хурала помимо депутатов республиканского парламента приняли участие представители мэрии Кызыла, Министерства юстиции и Министерства связи республики, а также специалисты Роскомнадзора, посчитавшие необходимым отреагировать на обращение населения.

Представители городских властей заверили участников дискуссии, что в ближайшее время «Шанхай перестанет быть Шанхаем». Жителей микрорайона, ожидающих переселения из ветхого жилья, заверили, что они скоро получать жилье по улице Убсунурская.

«Это будет новый микрорайон, который будет называться «Горный». У города большие планы на развитие нового микрорайона. Там появятся не только 20 многоквартирных жилых домов, но и торговый центр, три детских сада, школа, а также площадки для занятия спортом», — сообщил зампред Хурала представителей Кызыла Аяс Лопсан.

В ходе обсуждения проблемы жители «Шанхая» подробно рассказали о том, как журналисты, снявшие сюжет, появились в микрорайоне. По их словам, жители «Шанхая» дали согласие на интервью в надежде ускорить получение нового жилья. Но сюжет, который впоследствии был опубликован в социальных сетях, вызвал у них состояние, близкое к шоку.

«В репортаже нас выступили алкоголиками и наркоманами. Журналисты даже не пытались понять наш уклад жизни, где нет места дискриминации и унижению. Мы всегда друг друга защищаем, у нас нет даже зародыша национализма», — возмутились жители.

По итогам работы круглого стола было принято решение рекомендовать Управлению Федеральной службы безопасности России по Туве, прокуратуре республики и Роскомнадзору провести проверку по обращениям граждан, касающимся вышедшего репортажа телеканала «Настоящее время». Кроме того, Министерству связи и Роскомнадзору было поручено разработать механизм, которые позволяли бы более оперативно и жестко реагировать на повторение подобных действий средства массовой информации, включенных в реестр иностранных агентов.