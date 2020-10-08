Вашингтон, , 05:53 — REGNUM Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл 8 октября проведёт с представителями Афганистана и Туркмении дистанционную трёхстороннюю встречу. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Переговоры пройдут в формате, закрытом для прессы. О тематике предстоящих консультаций не сообщается.

Напомним, что ранее помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что к началу 2021 года численность военного контингента США в Афганистане будет уменьшена до 2,5 тыс. человек. Позднее о намерении вернуть домой до Рождества «ОТЛИЧНЫХ мужчин и женщин, продолжающих служить в Афганистане» заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп 7 октября написал на своей странице в социальной сети Twitter, что в США до конца года из Афганистана должны вернуться ещё остающиеся там американские войска.

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