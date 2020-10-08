Гавана, , 05:53 — REGNUM Президент Кубы Мигель Диас-Канель в телефонном разговоре поздравил с днём рождения президента России Владимира Путина. Об этом глава Острова Свободы 7 октября сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Путину — 68 лет: поздравления президенту России – трансляция»

Политик также подчеркнул приверженность Кубы укреплению отношений с Россией.

«Сегодня в ходе телефонного разговора я поздравил президента Путина с днём рождения. Мы подтвердили общую волю к дальнейшему укреплению наших исторических двусторонних отношений. Я признателен за поддержку Кубы со стороны Российской Федерации», — написал Диас-Канель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Сербии Александр Вучич поздравил президента России Владимира Путина с 68 днём рождения.

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