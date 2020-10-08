Амстердам, , 04:13 — REGNUM Выводы Германии и Франции о ситуации с блогером Алексеем Навальным поддержат в Нидерландах, написал 7 октября министр иностранных дел этой страны Стеф Блок на своей странице в Twitter.

«На следующем заседании Совета ЕС мы поддержим призыв к санкциям», — сообщил представитель Нидерландов.

По его словам, сделанные европейскими партнёрами выводы указывают на то, что не существует «другого правдоподобного объяснения» случившегося с российским блогером, кроме того, что к нему «причастна Россия».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Франция и Германия обратились к партнёрам по Евросоюзу с призывом ввести дополнительные санкции против России из-за случившегося с Навальным. Этот призыв ранее поддержали в Великобритании.

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