Вашингтон, , 04:03 — REGNUM Стоимость успешного лечения президента США Дональда Трампа от коронавирусной инфекции оценивается в сумму более $100 тысяч. Об этом 7 октября сообщает газета The New York Times.

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Аналитики издания посчитали стоимость анализов, размещения в медицинском центре имени Уолтера Рида и применения различных сывороток на основе антител. В расчёт были включены и расходы на перевозку Трампа в медицинский центр и обратно на вертолёте, а также не покрываемые стандартной медицинской страховкой расходы на препараты и процедуры.

Отмечается, что все оценки были сделаны на основании специфики и особенностей системы здравоохранения США.

Напомним, что экстренное лечение Трампа, у которого (как и у его супруги Меланьи) в ночь на 2 октября был выявлен коронавирус, продолжалось примерно трое суток. 5 октября Трамп уже вернулся к работе в Овальном кабинете Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября президент США Дональд Трамп в своём видеообращении заявил, что жители Соединённых Штатов смогут получить доступ к регенерону и другим лекарствам, которые способствуют ускорению выздоровления от COVID-19.

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