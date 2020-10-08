Вашингтон, , 03:53 — REGNUM Минюст США конфисковал 92 интернет-домена по подозрениям в связях с Ираном, сообщает пресс-служба ведомства.

Утверждается, что эти интернет-площадки использовались Корпусом стражей Исламской Революции (КСИР) якобы для распространения недостоверных сведений. Из них четыре домена принадлежали новостным агентствам.

«Соединенные штаты конфисковали 92 домена, которые незаконно использовались КСИР для участия в глобальной кампании по распространению дезинформации», — говорится в сообщении.

В американском минюсте добавили, что выявить эти площадки удалось благодаря сотрудничеству ФБР и корпорации Google и Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября посол Ирана в Ираке Ирадж Масджеди заявил, что Соединенные Штаты продолжают усиливать свое вмешательство в дела исламских стран.

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