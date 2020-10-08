Вашингтон, 8 октября 2020, 03:45 — REGNUM В США до конца года из Афганистана должны вернуться ещё остающиеся там американские войска. Об этом президент США Дональд Трамп 7 октября написал на своей странице в социальной сети Twitter.
Напомним, что протестанты и католики отмечают Рождество 25 декабря.
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп планирует сокращать американское военное присутствие на Ближнем Востоке и в Афганистане.
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