Вашингтон, , 03:45 — REGNUM В США до конца года из Афганистана должны вернуться ещё остающиеся там американские войска. Об этом президент США Дональд Трамп 7 октября написал на своей странице в социальной сети Twitter.

К Рождеству домой должно вернуться то небольшое количество наших ОТЛИЧНЫХ мужчин и женщин, продолжающих служить в Афганистане!» Дональд Трамп

Напомним, что протестанты и католики отмечают Рождество 25 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп планирует сокращать американское военное присутствие на Ближнем Востоке и в Афганистане.

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