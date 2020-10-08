Нью-Йорк, США, , 03:24 — REGNUM В США оставили под арестом до окончания судебного процесса полицейского из Нью-Йорка, обвинённого в работе на китайское правительство. Об этом говорится в распространённом 7 октября заявлении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк.

33-летний Баймададжи Ангванг тибетского происхождения был арестован 21 сентября, и в этот же день федеральный суд Бруклина должен был начать процесс над ним. Ему вменяются «действия в качестве незарегистрированного агента правительства Китайской Народной Республики» по сбору и передаче посольству КНР сведений об этнических тибетцах, проживающих в Нью-Йорке, с использованием своих служебных полномочий. Также Ангванга обвиняют в электронном мошенничестве.

«Суд постановляет оставить полицейского Нью-Йорка Баймададжи Ангванга под стражей до завершения разбирательства. Ответчика следует держать под стражей в генеральной прокуратуре в исправительном учреждении отдельно от других лиц, отбывающих наказание или ожидающих завершения рассмотрения апелляции», — говорится в решении судьи Эрика Коммити.

Основанием для оставления под стражей стало обнаружение на счетах обвиняемого и его жены суммы в $270 тыс., что, по мнению прокуратуры, достаточно для побега из страны.

Отмечается, что Ангванг пять лет служил в морской пехоте США, из них семь месяцев — в Афганистане. Имеет положительные характеристики командования.

Как сообщало ИА REGNUM, офицера полиции Нью-Йорка Баймададжи Ангванга тибетского происхождения обвиняют в том, что он якобы передавал представителям консульства Китая данные об «американских сторонниках движения за независимость Тибета» и оценивал потенциальные источники разведки в местной тибетской общине.

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