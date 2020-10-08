Нью-Йорк, США, , 02:36 — REGNUM Citibank оштрафовали в США на $400 млн за «несколько давних недоработок», касающихся «управления рисками» и «системами внутреннего контроля». Об этом говорится в опубликованном 7 октября заявлении Федеральной резервной системы (ФРС) и Управления валютного контроля министерства финансов США.

Отмечается, что штраф банк должен выплатить американскому финансовому ведомству. Компания Citigroup, владеющая банком Citibank, обязана в ближайшее время устранить недоработки, на которые ей указала ФРС.

Напомним, что Citigroup, имеющая штаб-квартиру в Нью-Йорке, занимает 30 место в списке 500 крупнейших корпораций США по версии журнала Forbes.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с января по июль 2019 года в Южной Корее зафиксировали 14 случаев хищения средств сотрудниками банков и финансовых организаций. В числе банков, где происходили хищения, упоминается и Citibank.

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