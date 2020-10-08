Тунис, , 02:10 — REGNUM В столице Туниса в связи с распространением нового коронавируса ввели комендантский час. Об этом 7 октября сообщает центральное телевидение Туниса.

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Решение властей о запрете гражданам столичного региона находиться на улице с 21:00 до 5:00 в рабочие дни и с 19:00 до 5:00 в выходные, вступает в силу с 8 октября и будут действовать в течение 15 суток.

Напомним, что ранее, в связи с повышенной скоростью распространения в стране инфекции SARS-CoV-2, местные власти обязали все расположенные в столичном регионе заведения общественного питания с 9 октября перейти в режим обслуживания клиентов только «навынос».

По официальным данным, в стране за последние двое суток было выявлено 2312 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 43 человека с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тунисе ввели запрет на все общественные собрания и постановили сократить рабочий день работников государственного сектора, чтобы остановить быстрое распространение коронавируса.

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