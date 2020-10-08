Москва, , 02:06 — REGNUM Бойкот белорусских товаропроизводителей, к которому призвала активистка Мария Колесникова, выглядит сомнительным, он физически невозможен. Об этом заявил 7 октября белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире «Национальной службы новостей».

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«Производство продолжает работать без вовлечения в политику. Это самое главное. Сомневаюсь, что такой бойкот физически возможен», — сказал эксперт.

По словам Дзерманта, чтобы добиться масштабного отказа от покупок местных товаров бойкот должны поддержать несколько миллионов человек, а это невозможно по многим обстоятельствам. Кроме того, отметил эксперт, даже если бы такой бойкот состоялся, то он ударил бы не по президенту Белоруссии Александру Лукашенко, а по экономике и гражданам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что находящаяся под арестом Колесникова одобрила бойкот белорусских товаропроизводителей и банков, поддерживающих «режим Александра Лукашенко».

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