Тегеран, , 08:12 — REGNUM 7 октября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран подал официальную жалобу Армении и Азербайджану в связи с попаданием снарядов и ракет на территорию страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В дополнение к исследованию этого вопроса со стороны армянских и азербайджанских пограничников министерство иностранных дел Ирана подало официальную жалобу на агрессию в приграничных районах.

Хатибзаде отметил, что МИД выразил протест против ложного обстрела из Азербайджана и Армении, что нарушило территориальную целостность и безопасность Исламской Республики, а также привело к нанесению материальному ущербу.

Иранский дипломат подчеркнул, что страна не простит никаких агрессивных действий против безопасности иранцев.

«Мы призвали обе стороны принять все необходимые меры безопасности в свете дружественных отношений, добрососедства, уважения суверенитета и территориальной целостности Ирана», — сообщил Хатибзаде.