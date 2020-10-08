Тегеран, , 08:21 — REGNUM 7 октября начальник полиции Ирана бригадный генерал Хосейн Аштари поблагодарил иранский народ за уделение должного внимания к медицинским протоколам здравоохранения, заявив, что общие границы Ирана и Ирака закрыты на время Арбаина. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Аштари отметил, что одним из призывов комитета по борьбе с COVID-19 являлось прекращение всех поездок на работу между Ираном и Ираком. Он также высоко оценил уровень сотрудничества народа с полицией в сдерживании пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее официальный представитель правительства страны Али Рабиеи заявил, что Иран не планирует проводить шествия по случаю Арбаина в этом году из-за ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

В октябре мусульмане-шииты со всего мира традиционно отмечают в иракской Кербеле Арбаин, приуроченный к сороковому дню мученичества Имама Хусейна.