Тегеран, , 08:26 — REGNUM 7 октября президент Ирана Хасан Рухани выразил глубокую озабоченность по поводу применения насилия в Нагорном Карабахе, заявив, что конфликт должен немедленно прекратиться, а не распространяться на ближневосточный регион. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Выступая на заседании кабинета министров, президент отметил, что в своих беседах с официальными лицами Армении и Азербайджана он подчеркнул важность поддержания безопасности границ Ирана.

«Ничто не может быть решено конфликтом и кровопролитием», — заявил Рухани. Иранский президент подчеркнул, что Иран не может мириться с обстрелами своей территории воюющими сторонами в Армении и Азербайджанской Республике. Он отметил, что Тегеран призвал обе соседние страны уделить этому вопросу должное внимание.

«Для Ирана неприемлемо, что некоторые страны перебрасывают террористические элементы из Сирии и других мест в этот регион», — сказал Рухани, добавив, что иранские власти передали это послание официальным лицам как Азербайджана, так и Армении.