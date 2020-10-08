Тегеран, , 08:50 — REGNUM 7 октября посол Ирана во Франции Бахрам Касеми на встрече со своим ливанским коллегой Рами Адваном обсудил последние события в Сирии и Закавказье. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«В результате регулярных дружеских контактов я был удостоен чести стать гостем посла Ливана на обеде», — написал Касеми в своем твиттере.

«Этот обед стал прекрасной возможностью обсудить различные международные темы, включая события в Ливане, инициативу президента Макрона и неспособность господина Адиба сформировать новое правительство», — отметил он.

По словам Касеми, стороны также обсудили нынешнее положение в Восточном Средиземноморье, Ливии, Сирии. Среди тем, обсуждавшихся в ходе беседы, особое внимание было уделено Нагорному-карабахскому конфликту.

«Рами Адван является молодым, энергичным, умным, очень старательным послом, который осведомлен о международных событиях и является опытным французским дипломатом», — заявил он, подчеркнув необходимость дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества.