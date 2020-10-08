Вашингтон, , 01:44 — REGNUM Жители Соединённых Штатов смогут получить доступ к регенерону и другим лекарствам, которые способствуют ускорению выздоровления от COVID-19, заявил 7 октября президент США Дональд Трамп в своём видеообращении.

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«Я хочу, чтобы у всех было лечение, которое был у президента», — сказал американский лидер.

По его словам, названный препарат и «другие вещи» помогли почувствовать себя лучше. Трамп добавил, что сегодня фармацевтические компании выпустили сотни тысяч доз, и получили разрешение на их экстренное использование.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Дональд Трамп вернулся к работе в Овальном кабинете Белого дома.

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