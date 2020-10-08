Бишкек, , 01:29 — REGNUM Депутаты Жогорку Кенеша (парламент Киргизии) не смогли договориться о запуске процедуры импичмента президенту Сооронбаю Жээнбекову, передаёт 8 октября агентство Sputnik.

Парламентарии провели несколько встреч за закрытыми дверями, обсуждая ситуацию в стране и возможное отстранение от должности действующего главы государства, однако повестка фактически была сорвана.

По информации агентства, киргизские депутаты не смогли прийти к общему мнению, и разошлись, не подписав никаких документов.

«Опять переговоры, опять интриги. Депутаты решили, что они еще будут думать», — прокомментировала ситуацию активистка от оппозиции Чыныбаева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, призыв к отставке Жээнбекова выдвинули участники беспорядков, продолжающихся три дня.

Ранее 7 октября глава государства заявил, что начал переговоры с представителями различных политических сил.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киргизии начата процедура импичмента президента Жээнбекова

Читайте развитие сюжета: Во время беспорядков в Киргизии за медпомощью обратились более 1000 человек