Москва, 8 октября 2020, 10:39 — REGNUM В России по указу президента Владимира Путина создают Фонд защиты детей. Как сказано в документе, Фонд — общероссийская общественно-государственная организация, призванная консолидировать усилия государства и общества по защите прав детей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Министерство просвещения должно будет конкретизировать область работы фонда, также оно примет участие в разработке всех уставных документов новой организации. Фонд защиты детей займётся как частными, так и общими проблемами, с которыми сталкиваются дети и их родители, отметил он. За счет создания Фонда защиты детей будет усилена работа уполномоченных по правам ребенка, добавил также Песков.
ИА REGNUM следит за развитием российского законодательства, касающегося прав детей, за правоприменительной практикой в этой области и законотворческими инициативами. Создание Фонда защиты детей, да ещё и по инициативе главы государства, уже вызвало отклик в экспертном сообществе.
Председатель красноярского отделения общественной организации «Всероссийское Родительское Сопротивление» Андрей Никитин заявил, что ключевой вопрос в этом деле — в чьих руках окажется Фонд защиты детей и кто будет направлять его работу. Есть риск, что руководство Фонда со временем пойдет на поводу ориентированных на западные подходы к семье ювенальных лоббистов и некоммерческих организаций.
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Политолог Дмитрий Михайличенко обратил внимание, что акценты властей на действия по защите детей в целом одобряются обществом, однако эффективность их действий всегда вызывает вопросы.
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Депутат Государственной думы от Республики Марий Эл Сергей Казанков (КПРФ) отметил, что родительское сообщество боится вмешательства государства в дела семьи, ведь государственные органы опеки зачастую работают топорно. Политик считает, что фонду стоит сосредоточиться на двух главных задачах — материальная поддержка семей, попавших в тяжелую ситуацию, и усиление общественного контроля над деятельностью органов опеки.
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Адвокат, член организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» Андрей Звеков считает, что новой структуре следует избегать вмешательства в дела семьи без их добровольного согласия. Кроме того, стоит обратить особое внимание на защиту персональных данных — при работе с проблемными семьями информация о них не должна попасть третьим лицам, в том числе и органам власти, за исключением случаев, предусмотренных законом. Также Звеков рассказал, чем бы такой фонд мог помочь в деле защиты прав детей.
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Политолог Сергей Кулагин уверен, что, инициатива по созданию Фонда защиты детей запоздала, но все равно сохраняет актуальность. В первую очередь новая организация должна усилить работу региональных уполномоченных по делам ребенка — в последнее время на местах к ним накопилось много вопросов.
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