Эль-Кувейт, , 23:59 — REGNUM Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах назвал имя нового наследника престола, 7 октября сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению, кронпринцем назначен Машаль аль-Ахмед ас-Сабах — 80-летний ветеран служб безопасности Кувейта, младший брат монарха. Кандидатура должна быть поддержана парламентом Кувейта.

Как сообщало ИА REGNUM, 83-летний шейх Наваф занял престол после смерти 91-летнего брата, эмира Кувейта Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха (Сабаха IV), который скончался 29 сентября в США.

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