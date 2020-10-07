Баку, , 23:50 — REGNUM Об уничтожении десяти танков, самоходки «Акация» и военнослужащих ВС Армении и Нагорного Карабаха заявили 7 октября азербайджанские военные.

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В сообщении минобороны Азербайджана сказано, что 7 октября во время боёв «противник понёс значительные потери».

«Уничтожены десять танков, шесть пушек Д-20, самоходная артиллерийская установка «Акация», до 30 единиц автомобильной техники и значительное число живой силы неприятеля», — уточняет азербайджанское военное ведомство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в армянском минобороны заявили, что противник вёл атаки на Нагорный Карабах сегодня, 7 октября, целый день.

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