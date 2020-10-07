Сараево, , 23:50 — REGNUM Президент Республики Сербской и сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью боснийскому телеканалу 7 октября заявил, что решение «нелегитимной» центральной избирательной комиссии (далее — ЦИК) аннулировать право на участие в выборах партии «Объединенная Сербская» из-за опубликования предвыборного видео этой партии является «скандальной попыткой осуществить в Республике Сербской избирательные махинации по приказу Бакира Изетбеговича, Мирко Шаровича и Бранислава Бореновича, которые контролируют ЦИК». Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

«С момента формирования нового нелегитимного созыва ЦИК этот орган выступает в качестве субъекта избирательного процесса, а не в качестве нейтрального института, ответственного за организацию голосования. ЦИК уже нарушил Конституцию, изменив крайний срок проведения выборов, и теперь пытается изменить состав участников голосования. Осталось только в конце исказить и волеизъявление населения на выборах, что превратилось бы в полный предвыборный цирком», — подчеркнул Додик.

Если сербская партия будет снята с выборов на условиях, которые распространяются на всех политических субъектов в Боснии и Герцеговине, то, по словам Додика, его партия «Союз независимых социал-демократов» предложит всем партнерам по коалиции пересмотреть участие в предстоящих местных выборах, поскольку «орган, ответственный за справедливую организацию голосования, серьезно угрожает демократическим процессам в Боснии и Герцеговине и ставит под сомнение доверие граждан Республики Сербской к выборам».