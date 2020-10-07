Вашингтон, 7 октября 2020, 23:24 — REGNUM Президент США Дональд Трамп вернулся к работе в Овальном кабинете Белого дома, 7 октября передает Fox News.
По сообщению самого Трампа в Twitter, он уже получил брифинг по урагану Дельта и созвонился с губернаторами Техаса и Луизианы.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября врачи Трампа объявили, что у президента уже более суток нет никаких симптомов COVID-19 и есть антитела к коронавирусу.
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