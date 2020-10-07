Руан, Франция, , 23:36 — REGNUM Около 250 пожарных собрались в центре французского города Руан, чтобы выразить свое возмущение «вспышками агрессии», распространенными, по их мнению, во Франции. Об этом в среду, 7 октября, сообщает Le Figaro.

«Около 10 лет назад люди кидали в нас яйца и жестяные банки, что уже было плохо, а теперь насилие настолько возросло, что люди специально стремятся делать зло», — заявил один из пожарных Кристоф Сарзье, имея в виду недавний пожар в церкви в коммуне Рилльё-ла-Пап.

«Мы не можем работать в таких условиях. Силы полиции не достаточно, чтобы нас защитить», — продолжил он.

Напомним, 24 сентября владельцы баров и кафе Парижа вышли на акцию протеста, выражая недовольство новыми ограничительными мерами, введенными правительством из-за пандемии коронавируса.

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