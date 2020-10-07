Загреб, , 23:37 — REGNUM Представители торговой палаты США в Хорватии 7 октября представили министру юстиции Хорватии Ивану Маленице рекомендации по реформированию правосудия в стране. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Рекомендации по улучшению работы судов направлены на решение проблем задолженности, возникших в результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также на устойчивое повышение эффективности судов.

Так, торговая палата США предлагает введение двунаправленной работы судов в Хорватии, а также сроков для каждой степени судебного разбирательства, поощрение альтернативного разрешения споров, изменение методологии оценки выполнения судебных обязанностей, создание национального судебного реестра и проведение судебных слушаний через средства электронной связи.