Париж, , 23:08 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что правительство намерено ужесточить «коронавирусные» ограничения в ряде районов страны, 7 октября сообщает Agence France-Presse.

«В районах, где заболевание распространяется слишком быстро… будут введены новые ограничения» , — заявил Макрон в телеинтервью.

В настоящий момент суточное число выявляемых случаев COVID-19 во Франции находится на рекордном уровне. С начала эпидемии в стране выявлено 693 440 случаев и 32 462 смертей от болезни.

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