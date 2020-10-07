Загреб, , 23:04 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, глава правящей партии «Демократическое сообщество Хорватии», выступил перед хорватскими СМИ после заседания президиума страны 7 октября и заявил, что было принято решение о продолжении внутрипартийных выборов, также был затронут вопрос проведения внеочередной сессии парламента и была рассмотрена дальнейшая деятельность правительства. Он также сравнил высказывания президента Хорватии Зорана Милановича на заседании президиума с поведением главы Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«Оппозиция на заседании выдвигала инициативы, словно наши судебные органы такие, как генеральная прокуратура, отдел по борьбе с коррупцией и полиция, не работают. Однако все это время они законно работают. И многие правонарушения пресекаются, потому что эти органы усердно работают», — отметил Пленкович.

На вопрос журналистов, считает ли он президента Хорватии сторонником таких идей, он ответил, что если бы он повторил хотя бы десять процентов из того, что произнёс во время заседания Миланович, то произошла бы революция. «Лукашенко показался бы маленьким ребёнком», — добавил он.

Он также подчеркнул, что правящее большинство в Хорватии — стабильное и сильное, «как и результаты выборов».