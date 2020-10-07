Лондон, , 22:59 — REGNUM Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что британское правительство поддерживает требования Германии и Франции о введении санкций против России за «отвратительное отравление» блогера Алексея Навального, 7 октября сообщает агентство Reuters.

«Доказательства неопровержимы. Великобритания поддерживает немецких и французских партнеров в деле ответа на отвратительное отравление Алексея Навального» , — сказано в заявлении Рааба.

Рааб отметил, что Великобритания будет «продвигать санкции в отношении российских официальных лиц», а также «тех, кто участвовал в разработке программы химического оружия Новичок».

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