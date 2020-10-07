Москва, , 22:40 — REGNUM Раздельные телефонные переговоры провёл российский министр обороны Сергей Шойгу с коллегами из Армении и Азербайджана Давидом Тонояном и Закиром Гасановым, сообщили 7 октября в оборонном ведомстве РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

Переговоры были посвящены войне в Нагорном Карабахе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия продолжает прикладывать усилия по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Между тем в этой горячей точке продолжаются боевые действия.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Азербайджана заявил, что его армия не атакует территорию Армении

Читайте развитие сюжета: Пашинян заявил о «ловушке» для военных Азербайджана в Нагорном Карабахе