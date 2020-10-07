Бишкек, , 22:31 — REGNUM Организация объединенных наций обеспокоена происходящими в Киргизии массовыми беспорядками и захватом митингующими Дома правительства. Об этом заявил постоянный координатор системы ООН Озонниа Ожиело на встрече с министром иностранных дел республики Чингизом Айдарбековым.

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Представитель ООН отметил, что особое внимание члены Организации обратили на нападения рейдеров и мародеров на работающих в Киргизии иностранных инвесторов.

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Ожиело подчеркнул, что если потребуется, то ООН готова предоставить свою площадку для диалога между президентом, парламентом и оппозиционными политическими силами Киргизии.

«Киргизии в кратчайшие сроки важно вернуться в правовое поле через широкий политический диалог между национальными политическими силами с соблюдением требований Конституции страны», — резюмировал он.

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