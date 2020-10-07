Белград, , 22:14 — REGNUM МИД Сербии 7 октября вручил ноту протеста послу Албании в Сербии Илиру Бочке. Возражения сербской стороны вызваны рядом заявлений, которые прозвучали на совместном заседании правительств Албании и сепаратистского Косово 2 октября в Тиране, в том числе по поводу отмены границы между Албанией и Косово и Метохией.

«Такие заявления, подразумевающие объединение Албании и южного сербского края Косово и Метохия и формирование «Великой Албании», являются оправданной причиной для озабоченности как у Республики Сербии, так и у других государств региона, которые выступают за сохранение стабильности и усиление сотрудничества в регионе», — цитирует телеканал РТС сообщение МИД Сербии.

Сербские дипломаты также высказали надежду на то, что высокие должностные лица Албании впредь будут воздерживаться от заявлений, которые могут разрушить двухсторонние отношения Сербии и Албании и дестабилизировать регион.

Напомним, что идея отмены границы между Албанией и сепаратистским Косово ранее уже обсуждалась на уровне высокого руководства Тираны и Приштины.