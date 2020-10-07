Белград, , 22:10 — REGNUM Достижение окончательного соглашения о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной, которое урегулирует все открытые вопросы между двумя сторонами, является обязательным условием для приема Сербии и Косово в Евросоюз. Об этом 7 октября заявил новый глава канцелярии ЕС в сепаратистском Косово Томаш Шуньог.

«Косово и Сербия определились в пользу интеграции в ЕС, членство в Евросоюзе — их стратегическая цель. Условием является продление диалога и достижение всеобъемлющего и юридически обязывающего соглашения о нормализации отношений, который решил бы все нерешенные вопросы. Важно продолжить внедрение существующих соглашений с обеих сторон», — процитировал слова главы канцелярии ЕС в Приштине телеканал РТС.

Шуньог также отметил, что соглашение о формировании Сообщества сербских муниципалитетов от 2013 года ратифицировало две трети депутатов парламента сепаратистского Косово и его необходимо реализовать. Но это внутренний вопрос, который должна решать Приштина в соответствии с решением конституционного суда, добавил он.

Напомним, что последний раунд переговоров Белграда и Приштины не состоялся в Брюсселе из-за нежелания албанской стороны обсуждать вопрос формирования Сообщества сербских муниципалитетов на территории Косово и Метохии. Соглашение о его формировании было достигнуто еще в 2013 году в рамках Брюссельских соглашений. Белград выполнил обязательства, вытекающие из этого документа.

Чтобы продолжить обсуждение будущего договора о «нормализации отношений», которое по сути является признанием Косово, сербское руководство настаивает на выполнении пунктов Брюссельского соглашения, в том числе на формировании Сообщества сербских муниципалитетов.