Миннеаполис, США, , 22:06 — REGNUM Власти США отпустили под залог полицейского, обвиняемого в убийстве чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, 7 октября передает Fox News.

Сообщается, что за бывшего полицейского Дерека Шовина, который обвиняется в предумышленном убийстве, внесен залог в размере $1 000 000.

Трое других полицейских на месте происшествия, Томас Лейн, Джей Куэнг и Тоу Тао, которые обвиняются, ранее внесли залог в $750 000 и были освобождены до суда.

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