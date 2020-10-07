Париж, , 22:01 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 32 445 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 80 пациентов. Об этом во вторник, 6 октября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 18 746 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 653 тыс. Напомним, еще 6 октября во Франции было зафиксировано 10 489 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Напомним, 6 октября число больных SARS-CoV-2, находящихся в реанимации в больницах Франции, достигло 1417 человек.

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