Москва, , 22:04 — REGNUM МИД России назвал повторные обвинения Франции и Германии в «отравлении» российского блогера Алексея Навального «неприемлемыми». Об этом в среду, 7 октября, сообщает Le Figaro.

Российское внешнеполитическое ведомство раскритиковало обвинения Франции и Германии в целенаправленном «отравлении» Навального и назвало их «неприемлемыми».

»Вместо того, чтобы должным образом сотрудничать с Российской Федерацией с целью раскрыть обстоятельства того, что произошло с блогером, французское и германское правительства перешли к угрозам и попыткам шантажа», — говорится в коммюнике российского МИД.

Напомним, ранее 7 октября Франция и Германия повторно осудили Россию за «отравление» российского блогера Алексея Навального после того, как ОЗХО нашла в крови последнего ингибиторы холинэстеразы, контролируемые Конвенцией по запрещению химического оружия.

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