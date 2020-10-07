Москва, , 20:41 — REGNUM Пуск российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» не является бряцанием оружием перед Западом, заявил 7 октября посол России в США Анатолий Антонов на телеканале «Россия 1».

По его словам, пуск «Циркона» будет обсуждаться ещё долго. При этом, подчеркнул дипломат, Россия «не пытается показывать свои мускулы» или «бряцать оружием».

Антонов «Хочу сказать: если Пентагон молчит, то это не значит, что они не обращают внимания. Для них важен любой шаг Вооружённых сил Российской Федерации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, видео пуска «Циркона» появилось сегодня, 7 октября. Само испытание ракеты проведено 6 октября с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» на Белом море.

Это был первый пуск «Циркона» по морской цели, которая находилась в Баренцевом море. Ракета преодолела расстояние в 450 км, на полёт до цели было затрачено четыре с половиной минуты.

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