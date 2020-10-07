Белград, , 20:37 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 7 октября поздравил президента России Владимира Путина с 68 днем рождения.

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В поздравлении Вучич подчеркнул большой вклад российского лидера в развитие «неразрывной дружбы и братства Сербии и России», а также его принципиальную поддержку Сербии в ее отстаивании государственных и национальных интересов.

«Я благодарен Вам за то, что Вы всегда готовы выслушать наше мнение, несмотря на всю тяжесть и сложность нашего геополитического, военного и экономического положения и проявляете понимание к нашей позиции», — процитировал текст поздравления телеканал РТС.

Вучич также высказал искреннюю радость по поводу того, что скоро у него появится возможность в «очередной раз угостить» российского президента в Сербии.

Напомним, что ранее Вучич пригласил Путина приехать в Сербию с визитом в октябре на церемонию освящения храма Святого Саввы. Богатое внутреннее убранство храма выполнено при участии российских художников.

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