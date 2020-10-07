Тбилиси, , 20:00 — REGNUM Два беспилотника упали на приграничной с Азербайджаном территории Кахетии в Грузии, сообщили 7 октября в грузинской полиции.

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Падение одного БПЛА зафиксировано в 17:35 (мск) в селе Санавардо (Кварельский район), другого — ещё через десять минут в селе Удабно (Сагареджойский район).

На месте происшествия работают эксперты-криминалисты, пострадавших в результате падения беспилотников нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, война в Нагорном Карабахе продолжается с 27 сентября 2020 г. В Иране было зафиксировано падение снарядов.

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