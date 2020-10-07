Минск, , 19:53 — REGNUM Украинский порт «Южный» в Одесской области принял очередной танкер с нефтью от азербайджанской госкомпании SOCAR для белорусских клиентов. Разгрузка танкера уже начата, сообщает пресс-служба белорусского госконцерна «Белнефтехим».

Александр Лукашенко Kremlin.ru

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Поставки нефти из Азербайджана (в том числе российского происхождения) осуществляются в рамках утверждённой Александром Лукашенко стратегии диверсификации импорта стратегического сырья. Формальным предлогом для отказа закупок российской нефти стало требование к российским компаниям изменить формулу цены и снизить стоимость своей продукции.

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Украина — не единственный транзитёр «альтернативной нефти», как её называют в правительстве Белоруссии. Литва, с которой сейчас МИД Белоруссии ведёт ожесточённую информационную войну — вплоть до отзывов послов, также предоставляет услуги Клайпедского порта для снабжения белорусских НПЗ.

Азербайджан прислал очередной танкер в период эскалации военного конфликта в Нагорно-Карабахской Республике, подвергшейся интервенции Азербайджана. На стороне непризнанной НКР воюет номинальный союзник Белоруссии по ОДКБ — Армения.

На протяжении многих лет Белоруссия наращивала оружейные поставки в Азербайджан. Среди таковых значатся новейшие белорусские образцы ракетного оружия — РСЗО «Полонез».

Приобретая «альтернативную нефть» из Азербайджана и других стран, Белоруссия с начала октября возобновила поставки нефтепродуктов на российский рынок. После почти годичного перерыва их сейчас осуществляет госспецэкспортер «Белорусская нефтяная компания». Она констатирует большую прибыльность от поставок в Россию, чем на Украину или в Евросоюз.